ترور علمای تقریبی افغانستان کار سیا و اسرائیل است

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در کنار تحولات هر روزه افغانستان مدتی است که موضوع حمله به مراکز و همچنین علمای دینی این کشور بیشتر به چشم میخورد.
کشته شدن «مولوی عین الله خلیانی» امام مسجد در ولایت تخار، ترور «مولوی عزیزالله مفلح» امام مسجد شیرشاه سوری کابل و کشته شدن «مولوی ایاز نیازی» امام مسجد وزیر اکبر خان کابل با واکنشهای زیاد افغانها مواجه شده است. در این میان ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله به مساجد و اماکن مقدس، ترور علمای دین، افراد ملکی، زنان و کودکان را محکوم میکند و تأکید میکند که کشتن افراد ملکی در هیچ دینی جای ندارد.
در همین رابطه «صدیق صدیقی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توئیتر خود نوشته است: «هدف قرار دادن علمای تأثیر گذار جامعه دینی افغانستان، بخشی از استراتژی دشمنان مردم این کشور است که زیر نام دین و مذهب تلاش دارند روایت دروغی و ناروای خود را به مردم تحمیل کنند. دشمنان مردم افغانستان با قتل علمای دین میخواهند صدای منبر در برابر خودشان را خاموش سازند.»
ترور این علما در حالی صورت میگیرد که آنها در راستای تقریب مذاهب اسلامی و جهت حفظ وحدت شیعه و سنی تلاش میکردند.
در همین رابطه برای روشنتر شدن این موضوع با «محمد حسن جعفری» دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، به گفتگو نشستیم که ماحصل این گفتگو به شرح زیر است:
*در ماههای اخیر حمله به مراکز دینی و همچنین علمای دینی در افغانستان افزایش پیدا کرده است. شما این تحولات را با توجه به شرایط موجود در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
حمله به مراکز دینی همچون مساجد و حسینیهها برنامهای بوده که از مدتها قبل غربیها و مزدوران آنها در افغانستان دنبال میکردند. این سناریویی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای مردم ما نوشته اند و این یک واقعیت است که باور داشتن به کمک آمریکا به افغانستان یک باور بی جهت است. آمریکا اگر راست میگوید و قصد کمک به ما را دارد کشور افغانستان را ترک کند تا حداقل مردم بتوانند نفس راحتی بکشند.
در این میان شاهد هستیم که گروههای تروریستی نیز خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند در صورتیکه آنها دروغ میگویند چون اگر آمریکا و دیگر کشورهای غربی از افغانستان خارج شوند این گروههای تروریستی حتی یک ماه هم نمیتوانند به حیات خود ادامه بدهند.
دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان: شاهد هستیم که گروههای تروریستی نیز خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند در صورتیکه آنها دروغ میگویند چون اگر آمریکا و دیگر کشورهای غربی از افغانستان خارج شوند این گروههای تروریستی حتی یک ماه هم نمیتوانند به حیات خود ادامه بدهند
امیدواریم که جامعه جهانی به این باور برسد که اگر امروز علمای دینی در افغانستان هدف حمله قرار گرفته و کشته میشوند و یا آنکه به بیمارستانها و یا مراکز عام المنفعه حمله میشود اینها برنامههایی هستند که از قبل توسط غربیها طراحی شده اند.
سازمان سیا و حتی بخشی از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به افغانستان منتقل شده اند و دست به این کار میزنند که متأسفانه دولت افغانستان از فعالیت اسرائیلیها در این کشور بی اطلاع است. خارجیها باید افغانستان را ترک کنند چون حضور آنها مانع صلح وثبات در کشور بوده و موجب ناآرامی میشود.
این کشورها برای علمای افغانستان برنامه دارند و میخواهند صدای آنها را خفه کنند چون علما افشا کننده هویت واقعی غرب هستند و پرده از فعالیت سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی آنها همچون آمریکا و انگلیس بر میدارند از همین رو حمله به علما یک برنامه از قبل تنظیم شده است.
* شاهد هستیم که بعد از وقوع این ترورها هم دولت افغانستان و هم طالبان، حملات را محکوم کرده و حتی طالبان دست داشتن در این حملات را تکذیب میکند. به نظر شما اگر طالبان در این حملات نقش ندارد چه گروههایی در افغانستان میتوانند دست به این قبیل حملات بزنند؟
آمریکا تنها حامی طالبان است چون در غیر اینصورت چه دلیلی دارد که «زلمای خلیلزاد» نماینده آمریکا در امور افغانستان، قبل از آنکه دستگاههای امنیتی افغانستان موضوع حملات را بررسی کرده و درباره آن نظر بدهند بگوید که طالبان در این حملات دست نداشته است؟
نیروهای امنیتی و دولت افغانستان این مسائل را میدانند و اگر سکوت کرده اند به دلیل موضوع صلح است. امروز شاهد هستیم که آمریکا در تمام امور افغانستان مداخله میکند؛ آمریکا چه کاره است که به رئیس جمهور ما میگوید از قدرت کنار برو یا اینکه دولت موقت و یا سه ماهه تشکیل بده؟
ما دستاوردهای ۱۸ ساله خود را به هیچ وجه از دست نمیدهیم و جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی آن خط قرمز ما هستند و اگر آمریکا فکر کرده که میتواند طالبان را بر افغانستان تحمیل کند کور خوانده است. این موضوع (حاکم شدن طالبان) را نه مردم افغانستان قبول دارند نه دولت و نه گروهها و جریانهای سیاسی افغانستان.
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