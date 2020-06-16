رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی موجب بازگشت محدودیت ها خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رسولی مقدم ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا ویروس شهرستان سرایان با بیان اینکه خطر شیوع ویروس کرونا هنوز به صورت جدی همانند قبل در جامعه وجود دارد گفت: رفع محدودیت‌های کسب و کار و تردد به معنی پایان کرونا نیست.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود مردم همچنان فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و تصور اینکه ویروس کرونا ضعیف شده نیز اشتباه است.

وی با بیان اینکه باید با کرونا زندگی کنیم، تصریح کرد: این کار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میسر خواهد شد.

فرماندار سرایان ادامه داد: بخشی از مشکلات ما در مورد کرونا ویروس مربوط به تجمعات است چنانچه تجمعات محدود و کم شود به همان نسبت بیماری هم کم می‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ لزومی ندارد مراسم تشییع با حضور جمع زیادی از شهروندان صورت پذیرد لذا اطلاع رسانی اینگونه مراسم در فضای مجازی هم متوقف شود.

به گفته وی صرفاً وجود دستور العمل و پروتکل کفایت نمی‌کند بلکه آنچه مهم است اجرای دقیق این دستورالعمل هاست.

فرماندار سرایان تاکید کرد: تیمی تخصصی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل و بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی نظارت کند.

رسولی مقدم دستور داد: بحث ضد عفونی و گندزدایی هدفمند نقاط مختلف در دستور کار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته تا نقاطی که آلودگی بیشتری دارند، ضدعفونی شوند.