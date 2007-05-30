نحوه تجاری سازی بازیهای رایانه ای بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر بهروز مینایی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی در این مراسم با اشاره به اینکه اکنون عمده ترین چالش در مسیر صنعت بازی سازی ایران، مشکلات بازار و مشکلات تجاری سازی محصولات تولید شده است، گفت: با این تشخیص و در پاسخ به این نیاز فعلی در کشور، کارگروه بازی و سرگرمی های الکترونیکی بخشی از توان خود را مصروف تسهیل تجاری سازی محصولات ایرانی کرده است.

وی تاکید کرد: رسیدن به شرایط مطلوب جهت تجاری سازی بازی های رایانه ای ایرانی مستلزم همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی است و هر یک از این دو بخش باید وظایف خود را بخوبی انجام دهند.

بر اساس اظهار نظر مدعوین این جلسه، مفهوم تجاری سازی تولید بازی های رایانه ای در کشور، رسیدن به شرایطی است که تولید بازی های رایانه ای ایرانی، بازگشت مالی مناسب داشته باشد و شرکت های فعال در این زمینه بتوانند بدون وابستگی مالی به دولت، به فعالیت بپردازند.

اهم مباحث مطرح شده در این هم اندیشی بر این نکات تاکید کرد که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات کپی رایت در کشور، سرفصل اقداماتی که دولت جهت تسهیل تجاری سازی می تواند انجام دهد شامل ایجاد مراکز رشد ویژه بازی های رایانه ای، آموزش فعالان بازی ساز جهت تهیه طرح تجاری سازی، ارائه آمارها و پژوهش های وضعیت بازار جهت استفاده همه شرکت ها، برگزاری جشنواره های حمایتی از بازی ها و برگزاری مسابقات تولید بازی و ارائه بسته های حمایتی از محصولات تولید شده در کشور است.

از سوی دیگر الزامات موفقیت شرکتهای تولید کننده بازی های رایانه ای، شناخت صنعت بازی های رایانه ای و وضعیت کشور در این زمینه، داشتن طرح تجاری مدون از ابتدای کار، شروع از تولیدات کوچک و داشتن برنامه درازمدت توسط خود شرکت های بازی ساز است.

در این جلسه نمایندگانی از شرکت های تولید کننده بازی رایانه ای، نمایندگانی از دستگاه های دولتی مرتبط، به همراه چند کارشناس و صاحبنظر مباحث تجاری سازی حضور داشتند.