به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی شامگاه سه شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت بیان کرد: یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود روند ایجاد اشتغال در جامعه تسری بخشیده شود ایجاد پنجره واحد تجاری است البته ایجاد این پنجره در استان فارس پس از تهران اقدام مؤثری در این راستا بوده است.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید لذا بایستی برنامه‌ریزی جدی در راستای تأمین مایحتاج بنگاه‌های اقتصادی نیز صورت بگیرد تا امکان تهیه مواد مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در استان فراهم گردد.

استاندار فارس یادآور شد: در راستای برطرف کردن مشکلات اقتصادی جامعه نگاه تخصصی می‌تواند کمک شایان توجهی به این موضوع بکند لذا در راستای حل مشکلات کلان واحدهای اقتصادی در استان فارس نیازمند کارگروه‌های تخصصی هستیم.

رحیمی رفع مشکلات تأمین ارز صادراتی و حمل و نقل کالا را از جمله اهداف این شورا عنوان کرد و گفت: سود و زیان همه واحدها را باید یکجا دید و و با توجه به نوسانات قیمت ارز باید تمهیداتی برای مقابله با مشکلات اندیشیده شود.

استاندار فارس با بیان اینکه اقتصاد جهان نزولی شده خاطر نشان کرد: تلاطم در اقتصاد همه بخش‌ها را متأثر می‌کند.