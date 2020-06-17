افزایش صادرات و ترانزیت عامل ازدحام مقطعی خودروها در دوغارون

محمد کوهگرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تغییر مسیر ترانزیتی کالا از پاکستان به افغانستان و انتقال بخشی از این بار از طریق مرز دوغارون، باعث شده است تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به ورودی کالا به حوزه‌های اقتصادی مرز دوغارون در حوزه صادرات و ترانزیت افزوده شود.

مدیرکل گمرک دوغارون اظهار کرد: این افزایش نسبی باعث ایجاد صف انتظار در مرز دوغارون شده است که با تصمیم ستاد ساماندهی مرز دوغارون به ریاست فرماندار شهرستان، از روز شنبه ساعات کاری، افزایش دو ساعت و ۳۰ دقیقه‌ای یافته و تا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه عصر فعالیت در گمرک دوغارون و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرز ادامه دارد.



وی افزود: مطابق روال روزانه در مرز، خودروهای صف انتظار به پارکینگ‌های مشخصی منتقل می‌شوند تا نوبت انجام کارهای اداری آنها فرا برسد، در حال حاضر مشکل انتقال خودروها به پارکینگ‌ها برطرف شده و در حال جابجایی هستند، بنابراین این حجم حضور در مرزها عادی است، اما زمانی که خودرو در پارکینگ نبوده و در حاشیه جاده پارک کند، القای ازدحام می‌کند.

کوهگرد ابراز کرد: در گذشته انتقال بار به‌صورت مستقیم بود، به گونه‌ای که خودروی بار شده از مبدا، مستقیم به خاک افغانستان و محل تخلیه مشخص‌شده وارد می‌شد و تخلیه انجام می‌پذیرفت، اما در حال حاضر عملیات ترانزیت داخلی یا ترانشیپمنت انجام می‌شود، یعنی خودرو ایرانی بار را به مرز دوغارون آورده و بار از این خودرو تخلیه و به خودرو افغانستانی بارگیری می‌شود، این موضوع نیز باعث افزایش نسبی صف انتظار شده است.

مدیر کل گمرک دوغارون در خصوص ورود اتباع افغانستانی که به دلیل کرونا، در افغانستان پشت مرز باقی ماندند، گفت: در حال حاضر مسیر هوایی برای تجار و سرمایه گذاران دو طرف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باز است و تردد از این مسیر انجام می‌پذیرد، اما مرز زمینی همچنان بسته است و منتظر تصمیم نهایی ستاد ملی کرونا هستیم.