به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی عصر روز سه شنبه در جلسه شورای مهارت استان مرکزی اظهار کرد: سربازان باید در دوره سربازی فراگیری مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را افزایش بدهند و نباید تنها به دریافت یک گواهی‌نامه اکتفا کنند.

وی ادامه داد: اجرای طرح مهارت آموزی کارگران در فضای کار واقعی باید از اثر بخشی لازم برخوردار باشد و انجام کار جدی در این حوزه لازم است و باید بین آموزش‌ها و اهداف استان و کشور در این حوزه نیز ارتباط برقرار شود و اجرای این طرح باید با رویکرد اشتغال همراه باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: شیوه نیازسنجی در این حوزه نباید مجدد با اتلاف منابع همراه باشد و از توان بخش خصوصی و غیردولتی می‌توان در این حوزه استفاده کرد. بعضی از سربازان در وقت آزاد خود و با هزینه شخصی در رشته‌ای که علاقه‌مند هستند، می‌توانند مهارت لازم را فرا بگیرند و برای سایر سربازان که این امکان وجود ندارد، می‌توان بسترهای لازم طرح فراگیری مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را در محل‌های خدمتشان فراهم ساخت.

فرخی عنوان کرد: ۲۵۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای استان دارای ظرفیت‌های مناسبی هستند و نباید از توجه به آن‌ها به‌ویژه در حوزه مهارت‌آموزی سربازان غفلت کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: نشست‌های تخصصی برای بررسی طرح مهارت‌آموزی سربازان تشکیل شود تا شاهد موازی کاری در این حوزه نباشیم.