به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رسولی سه شنبه شب در دیدار با فرماندار تنگستان بر توجه به قشر کودک و نوجوان و اهمیت فراهم کردن زیر ساخت‌های توسعه فرهنگی برای این نسل تاکید کرد و افزود: کودکان امروز ما شهروندان موفق و اثرگذار این جامعه در آینده خواهند بود اگر مسئولین دست به دست هم داده و زیر ساخت‌های لازم را برای تربیت نسلی آگاه، دانا و توانا فراهم بیاورند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر خواستار حمایت فرماندار از فعالیت‌های فرهنگی کانون پرورش فکری در شهرستان تنگستان شد و اظهار داشت: فعالیت‌های کانون پرورشی کودکان و نوجوانان در تنگستان حمایت شود.

در این نشست زهرا میرزایی خواه از موفقیت‌های کسب شده توسط اعضای کودک و نوجوان مرکز اهرم صحبت کرد و به ارائه گزارش از عملکرد این مرکز پرداخت.

در پایان این نشست فرماندار شهرستان تنگستان یک جلد کتاب نفیس دیوان حافظ را به پاس فعالیت‌های شایسته کانون شهرستان تنگستان، امضا کرده و به کانون مرکز اهرم هدیه داد.