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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۳۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

تالارها در مناطق زرد قزوین تعطیل است

تالارها در مناطق زرد قزوین تعطیل است

قزوین - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: تالارها در مناطق زرد استان همچنان تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، محمد حسن ارداقیان در این باره اظهار کرد: تنها شهرهای آبیک و آوج در منطقه سفید قرار دارند و وضعیت دیگر شهرهای استان همچنان زرد است.

وی با بیان اینکه کلیه تالارها در مناطق زرد استان همچنان بسته خواهند بود، ابراز داشت: طبق مصوبه ستاد ملی، فعالیت تالارها فقط در مناطق سفید استان آن هم با رعایت پروتکل بهداشتی و ظرفیت ۵۰ درصدی حق فعالیت دارند و در بقیه مناطق استان تالارها همچنان تعطیل است و در صورت تخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: بهترین راه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش می‌باشد که از شهروندان می‌خواهیم با رعایت این نکات خود و اطرافیان را از این ویروس منحوس دور نگه دارند.

کد مطلب 4951565

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم تالارهاروبازکنیدتوقزوین ماانقدر عقب انداختیم عروسیمونوخسته شدیم به اختلاف خوردیم مگه فقط تالارکرونا هست یذره به فکرماجوونا باشیدجهازم داره داره خاک میخوره اجاره خونه چندماهه میدیم

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