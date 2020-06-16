تالارها در مناطق زرد قزوین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، محمد حسن ارداقیان در این باره اظهار کرد: تنها شهرهای آبیک و آوج در منطقه سفید قرار دارند و وضعیت دیگر شهرهای استان همچنان زرد است.

وی با بیان اینکه کلیه تالارها در مناطق زرد استان همچنان بسته خواهند بود، ابراز داشت: طبق مصوبه ستاد ملی، فعالیت تالارها فقط در مناطق سفید استان آن هم با رعایت پروتکل بهداشتی و ظرفیت ۵۰ درصدی حق فعالیت دارند و در بقیه مناطق استان تالارها همچنان تعطیل است و در صورت تخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: بهترین راه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش می‌باشد که از شهروندان می‌خواهیم با رعایت این نکات خود و اطرافیان را از این ویروس منحوس دور نگه دارند.