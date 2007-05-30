درگیریهای پراکنده در شمال لبنان / پیگرد قضایی 20 عضو فتح الاسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان اعلام کرد که درگیری های پراکنده ای امروز میان نیروهای ارتش لبنان و اعضای گروه فتح الاسلام در اطراف اردوگاه پناهندگان فلسطینی "نهرالبارد" در شمال لبنان روی داد.

سخنگوی ارتش لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت : در طول امروز تبادل آتش درگرفت، اما تلفاتی دربر نداشت و تروریست های فتح الاسلام مستقر بر بام خانه ها به مراکز ارتش در اطراف اردوگاه تیراندازی کردند که با پاسخ توپخانه ای روبرو شدند.

این درحالی است که نهر البارد شب گذشته شاهد درگیری های سنگینی بود که در جریان آن دو نظامی ارتش لبنان زخمی شدند و ارتش نیز شماری از اعضای گروه فتح الاسلام را زخمی کرد.

نیروهای ارتش لبنان از بیستم ماه مه به محاصره اردوگاه نهرالبارد ادامه می دهند و در طول درگیری ها 79 نفر از جمله 34 نظامی و 25 عضو فتح الاسلام کشته شده اند.

شمار زیادی از پناهندگان فلسطینی اردوگاه نهرالبارد در پی بروز درگیری از محل فرار کرده اند و براساس آمار سازمان ملل هنوز بین سه تا هشت هزار پناهنده فلسطینی در این اردوگاه بسر می برند.

سازمان های امداد رسان امروز نیز به کمک رسانی خود به داخل اردوگاه ادامه دادند و ساکنان این اردوگاه در شرایط دشواری به دلیل قطع آب و برق از آغاز شروع درگیری به سرمی برند.

از سوی دیگر، یک منبع قضایی لبنان امروز گفت که دستگاه قضایی نظامی لبنان پیگرد قضایی 18 لبنانی و دو سوری عضو گروه فتح الاسلام را به اتهام اجرای "اقدامات تروریستی" در شمال لبنان و بویژه قتل نظامیان لبنانی آغاز کرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از این منبع افزود : قاضی "جان فهد" نماینده دولت در دادگاه نظامی درباره 20 عضو گروه فتح الاسلام که در جریان حوادث اردوگاه نهرالبارد بازداشت شده اند، اقامه دعوا کرده است زیرا این افراد اقدام به تشکیل گروهک با هدف جنایت علیه مردم، اموال و آسیب رساندن به دولت و تعرض به نهادهای مدنی و نظامی و نیز اقدام به اقدامات تروریستی و در اختیار داشتن، ساخت، نقل و انتقال و استفاده از مواد منفجره و اجرای اقدامات تروریسی به وسیله آن کرده اند که در آن شماری نظامی و غیرنظامی کشته و تعداد دیگری زخمی شده اند.