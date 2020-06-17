روند افزایشی مبتلایان به کرونا در منطقه کاشان نگران کننده است

یه گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا مروجی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد بستری‌های بیماران حاد تنفسی در طول چند روز اخیر متغیر بوده است، اظهار کرد: تعداد بستری‌ها در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از ۲ تا هفت نفر متغیر بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد موارد فوتی روزانه در طول ۱۰ روز اخیر افزایش خاصی نداشته است، گفت: در این مدت تعداد متوفیان تا حداکثر ۲ نفر در هر روز متغیر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از افزایش تعداد موارد مثبت کرونا ویروس در منطقه کاشان خبر داد و تصریح کرد: در طول پنج روز اخیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از سه بیمار به ۲۱، ۲۰، ۲۶ و ۳۵ نفر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این افزایش تعداد مبتلایان نگران کننده است، خاطرنشان کرد: این امر ناشی از ۲ مورد است که یکی از از آن موارد وجود سیستم قدرتمند سلامت در کشور و کاشان است که بیماران کرونایی را در همان روزهای ابتدایی ابتلاء شناسایی و تحت درمان قرار می‌دهد.

مروجی پیدا کردن این حجم از موارد را یک اتفاق خوب دانست و بیان کرد: این مهم سبب می‌شود از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: زحمتی که مردم و کادر بهداشتی و درمانی برای کنترل بیماری کرونا داشتند، باید تداوم داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: ویروس کرونا همچنان در جامعه در حال گردش است و مردم باید در رعایت کردن دستورالعمل‌های بهداشتی و عمومی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، نهایت توجه را به خرج بدهند.