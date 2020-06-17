امام صادق(ع) احیاگر حادثه عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری غروب سه‌شنبه در همایش بین المللی مجازی «نهضت حسینی در مکتب امام صادق (ع)» که در مؤسسه رواق تاریخ و اندیشه معاصر برگزار شد، نقش امام صادق (ع) را در احیا و بزرگداشت سید و سالار شهیدان قابل توجه دانست و افزود: تلاش جهت زنده نگاه داشتن حادثه عاشورا امری ضروری است.

وی از عوامل اساسی در ماندگاری حادثه عاشورا را سیره معصومین (ع) از جمله وجود مقدس امام صادق (ع) دانست و بیان کرد: امام سجاد (ع) که در حادثه عاشورا حضور داشت، چهل سال نام و یاد سید و سالار شهیدان را زنده نگاه داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه امام صادق (ع) هم در تعالیم گفتاری و هم در رفتار نسبت به احیا گری حادثه عاشورا تلاش جدی داشتند، افزود: از تعالیم گفتاری ایشان صادر کردن زیارت اربعین است که زیارتی ماندگار در طول تاریخ به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: امام صادق (ع) چهار هزار شاگرد تربیت کردند تا با فرهنگ عاشورا و اهداف حسین بن علی (ع) آشنا شوند چرا که امام حسین (ع) یک هدایت گر و اصلاح گر جامعه بود و امام صادق (ع) با آن کرسی تدریس و با آن فراوانی شاگردانی که داشتند چه در سطح عموم جامعه و چه در میان نخبگان همان اهداف امام حسین (ع) را دنبال کردند و توانست نهضت حسین بن علی (ع) را زنده نگه دارند.