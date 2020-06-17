مکتب امام جعفر صادق‌(ع) پشتوانه تمدن اسلامی است

حجت‌الاسلام جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع)، گسترش مذهب شیعه را مدیون مکتب آن امام همام عنوان کرد و افزود: علوم حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام، بلاد و مجامع علمی اسلامی را فرا گرفت و علمای دینی از ایشان اخذ علم کرده و در مشکلات علمی و معضلات مسائل اسلامی تنها آن حضرت حلال مشکلات و دفاع معضلات بود.

امام صادق (ع) توانست همه تلاش‌ها و زحمات ائمه قبل از خود را به مرتبه عالی رساند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ و تمدن اسلامی در دنیا، اظهار کرد: مکتب امام صادق (ع)، تکیه گاهی برای همه رهروان آن حضرت و به‌عنوان یک دستگاه فکری پشتوانه خاص همه مراجع، جامعه و تمدن اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، اظهار کرد: امام صادق (ع) توانست همه تلاش‌ها و زحمات ائمه قبل از خود را به مرتبه عالی رساند و زمینه‌ای را ایجاد کرد که ائمه بعد از او قدم‌های بعدی را برداشتند و شیعه را در تاریخ غیبت پشتیبانی کنند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، ضمن تبیین جایگاه تبلیغ دینی در جامعه گفت: امام صادق (ع) افزایش فهم دینی جوانان، وحدت، مهرورزی، رحم کردن به یکدیگر، خدمت کردن و گره گشایی از کار یکدیگر به صورت صریح و روشن را از جمله توقعات خود می‌داند و اکنون ما به‌عنوان رهروان مکتب شیعه بایستی، در تبلیغ مفاهیم و ارزش‌های اسلامی تلاش مضاعف داشته باشیم تا دین اسلام به درستی در بین مردم ترویج یابد.

مکتب و فقه امام صادق (ع) نظام‌ساز یک جامعه آرمانی دانست‌

وی دستگاه فکری امام صادق (ع) را نظام ساز یک جامعه آرمانی دانست و خاطرنشان کرد: بیداری کشورهای اسلامی به واسطه موج انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان است، در حقیقت طی سال‌های گذشته شاهد تحرکاتی در برخی از کشورهای اسلامی بودیم که توانست طاغوت را در قفس کند و مردم احساس نشاط و سر زندگی کردند و شعارهای اسلامی سر دادند.

آنچه که باعث شد بیداری اسلامی در برخی کشورها پایدار نباشد، نداشتن مکتب و فقه امام صادق در حرکت و مسیر آنان بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، ادامه داد: اما آنچه سبب شد تا این بیداری پایدار نباشد، نداشتن مکتب و فقه امام صادق (ع) در حرکت و مسیر آنان بود و همین امر موجب شد تا در کمتر از یک‌سال منجر به فروپاشی شوند.

وی استمرار مکتب امام جعفرصادق (ع) را از محسنات بزرگ برای دین اسلام عنوان کرد و گفت: هر جوشش اسلامی در جهان حاصل تفکر فقهی و فکری امام صادق (ع) است و این همان اسلام ناب محمدی است.