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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۸:۳۲

با تایید گزارش سازمان تجارت جهانی؛

فیفا شرکت عربستانی را به خاطر دزدی حق پخش محکوم کرد

فیفا شرکت عربستانی را به خاطر دزدی حق پخش محکوم کرد

فدراسیون جهانی فوتبال با تأیید گزارش سازمان تجارت جهانی، دزدی حق پخش مسابقات فوتبال توسط شرکت عربستانی را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه الرایه قطر، فیفا گزارش نهایی سازمان تجارت جهانی را در مورد دزدی حق پخش شرکت «بی.اوت.کیو» عربستان تصویب کرد.

در بیانیه فیفا آمده است که این نهاد بین المللی گزارش نهایی سازمان تجارت جهانی را مبنی بر دزدی حق پخش تلویزیونی این شرکت طی سه سال گذشته تأیید می‌کند.

فیفا تأکید کرده که دزدی حق پخش مسابقات فوتبال را یک فعالیت غیرقانونی می‌داند که در هیچ سطحی قابل قبول و تحمل نخواهد بود.

فدراسیون جهانی فیفا همچنین تأکید کرد که نقض حقوق مالکیت معنوی را جدی می‌گیرد و با شرکای جهانی خود برای مبارزه با آن همکاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بی اوت کیو بعد از بالاگرفتن مشکلات سیاسی چند کشور عربی از جمله عربستان با قطر برای مقابله با شرکت «بین اسپورت» قطر اقدام به پخش غیر قانونی رقابت‌های ورزشی کرد که حقوق معنوی اش متعلق به قطری‌ها بود.

کد مطلب 4951584

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