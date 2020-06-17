اعتراض به قهرمانی الریان در لیگ فوتسال قطر رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال قطر چندی پیش اعلام کرد به خاطر شیوع ویروس کرونا امکان از سرگیری مجدد ادامه رقابتهای لیگ فوتسال این کشور وجود ندارد و تیم الریان را بعد از گذشت ۷ هفته از این رقابت ها، به عنوان قهرمان معرفی کرد.

الریان در حالی به عنوان قهرمان معرفی شد که هم امتیاز با تیم الغرافه و الاهلی (۱۵ امتیاز) بود اما تفاضل گل بهتری داشت. این مسئله اعتراض الغرافه و درخواست این باشگاه برای بازنگری در حکم قهرمانی الریان را در پی داشت.

فدراسیون فوتبال قطر در نهایت اعلام کرد که از تصمیم خود در اعلام قهرمانی الریان تجدیدنظر نمی کند.

به گزارش روزنامه «استاد الدوحه» قطر، فدراسیون فوتبال این کشور تاکید کرده این تصمیم در چارچوب اقدامات پیشگیرانه دولت برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا گرفته شده و ملاحظات بهداشتی در فوتسال و فوتبال بسیار متفاوت است.