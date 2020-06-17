ضرورت حفظ مکتب فکری و اعتقادی شیخ الائمه(ع) توسط شیعیان

حجت الاسلام مهدی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام صادق (ع) ششمین امام معصوم و مؤسس مذهب شیعه جعفری بوده و در واقع مذهب شیعیان را به نام آن امام بزرگوار می‌شناسند.

وی با بیان اینکه امام صادق (ع) در سال ۸۰ قمری و بر اساس برخی روایات در سال ۸۳ قمری در مدینه به دنیا آمدند، افزود: امام صادق (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان رهبری و پدری فکری و سیاسی شیعیان را تا سال ۱۴۸ قمری که در قید حیات بودند بر عهده گرفتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: اختلافات سیاسی و کشمکش‌هایی که میان بنی امیه و بنی عباس به وجود آمد نسیم رحمتی بود که وزیدن گرفت و در واقع امام صادق (ع) در ادامه مسیر امام باقر (ع) حرکت کردند.

حجت الاسلام توسلی گفت: در این راستا امام صادق (ع) به تبیین چهره روشنی از آئین و دین مبین اسلام با بیان اخبار و احادیث پرداختند تا دین را از انحرافات پاک کنند و مردم را از گمراهی که سال‌ها دچار آن شده بودند نجات دهند.

وی عنوان کرد: عصر امام صادق (ع) به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور بوده است و در زمان آن امام بزرگوار فرقه‌ها و دسته‌های مختلف ظهور و عرض اندام می‌کردند و آشوب فکری به راه می‌انداختند که در دوران مختلف بی‌نظیر بوده است.

حجت‌الاسلام توسلی بیان داشت: این فرقه‌ها، عقاید گوناگون و طبقات مسلمین را دچار مشکل می‌کردند و وضعیت جهان اسلام را دچار حاشیه عجیب می‌کردند.

این کارشناس مذهبی گفت: در عصر امام صادق (ع) فرقه‌هایی با تغییر در معرفت ذات و صفات خداوند، اصول اعتقادی، احکام عملی، تأویل آیات قرآن به عرض اندام پرداختند که در این میان می‌توان به معتزله، جبریه و … اشاره کرد که امام صادق (ع) با مبارزه‌ای عالی در مقابل آنها ایستاد.

وی تصریح کرد: در شرایط دشواری که در زمان ایشان بود و شیعه در حال نابودی بود، یعنی اسلام راستین می‌رفت که به رنگ خلفا درآید و به صورت اسلام بنی امیه‌ای یا بنی عباسی خودنمایی کند، امام دامن همت به کمر زد و به احیا و بازسازی معارف اسلامی پرداخت و مکتب علمی عظیمی به وجود آورد که محصول و بازده آن، چهار هزار شاگرد متخصص (همانند هشام، محمد بن مسلم و…) در رشته‌های گوناگون علوم بودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: از اهم فعالیت‌های امام صادق (ع) می‌توان به بیان اعتقادی صحیح، پاسخ به شبهات و سوالات مسلمانان و غیرمسلمانان، راه اندازی کلاس‌های درس و دانشگاه بزرگ، تعلیم و تربیت شاگردان متخصص در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و در واقع امام صادق فعالیت گسترده و همه جانبه ای برای بشریت داشتند همچنین مناظرات علمی آن امام بزرگوار نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.

حجت الاسلام توسلی ادامه داد: بیشتر بزرگان و پیشوایان اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم در زمره شاگردان امام صادق (ع) بودند و تعداد شاگردان آن امام بزرگوار به چهار هزار نفر می‌رسد در حالی که در هیچ دوره‌ای معصومین این تعداد شاگرد نداشته‌اند.

وی عنوان کرد: شاگردان امام صادق (ع) افراد مشهوری چون هشام بن حکم و جابربن حیان بودند که تالیفات زیادی از آنها باقی مانده است.

این کارشناس مذهبی گفت: شیعیان باید حاصل تلاش‌های امام صادق (ع) را در زمینه‌های فکری، سیاسی و اعتقادی به صورت ارزشمند نگهداری کنند و به نسل‌های بعدی برسانند تا انحرافی رخ ندهد.

وی با اشاره به مجاهدت‌های این امام همام در راه مکتب تشیع گفت: امام صادق (ع) با تأسیس نهضت عظیم علمی و مکتب فکری و احیاگری تعلیمات اسلامی به عنوان رئیس مذهب جعفری (تشیع) شهرت یافتند.

حجت الاسلام توسلی بیان داشت: همچنین از آن جهت که عمر بیشتری نصیب آن حضرت شده است به «شیخ الائمه‌» مشهور هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: همچنین یکی از مسائلی که سبب قدرشناسی از مجاهدت‌های امام صادق (ع) می‌شود شرکت در مراسم عزاداری چه در فضای مجازی و چه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری است که امیدواریم شاهد افزایش روز افزون این مراسمات باشیم.