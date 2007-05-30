حزب عدالت و توسعه حزب همه مردم ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوآناتولین چاپ ترکیه، اردوغان که برای گروهی از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه صحبت می کرد، گفت که تاریخ درباره وتوی اخیر نجدت سزر درباره اصلاحات در قانون اساسی ترکیه که انتخاب رئیس جمهوری این کشور را به جای پارلمان به مردم می داد، قضاوت خواهد کرد.

وی گفت که این وتو نیاز به تفسیر دارد و ما درباره آن بدون ایجاد تنش تفاسیری ارائه خواهیم داد.

اردوغان افزود، چگونه کسانی که انتخابات رئیس جمهوری از سوی رای مردم یک تهدید برای رژیمی می دانند که می تواند بر روی مردم حساب کند و از آنها درخواست رای نماید.

وی همچنین گفت که حزب او وظیفه اش را با موفقیت و با افتخار فراوان به پایان رسانده و این حزب نه فقط به گروهی از مردم بلکه به تمامی مردم ترکیه متعلق است و شیوه آن شیوه تمامی مردم ترکیه است.

در پی جنجال مربوط به نامزدی عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه برای احراز پست ریاست جمهوری و رای گیری پارلمان در این باره این امر با مخالفت سکولارها به رهبری ارتش کشور رو به رو گردید، حزب حاکم عدالت و توسعه که نامزد ریاست جمهوری از این حزب بود خواستار انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم به جای مجلس شد، این درخواست گرچه از سوی پارلمان ترکیه به تصویب رسید، اما رئیس جمهوری فعلی این کشور یعنی نجدت سزر آنرا وتو کرد.

همچنین پیش از این مورد دادگاه قانون اساسی کشور نیز رای گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل نبود تعداد کافی نمایندگان در مجلس در روز رای گیری باطل اعلام کرده بود.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به این موضوع افزود: مردم ترکیه کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری( در پارلمان) شرکت نکرده اند از مجلس بیرون خواهند راند.