وقوع رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی و شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی نقشه‌های همدیدی و آینده نگر هواشناسی، امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و ارتفاعات البرز در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی در زمان بعد از ظهر و رشد ابر و رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. بنابر هشدارهای هواشناسی رگبار و رعد وبرق در شمال آذربایجان شرقی و زنجان بیشتر از دیگر مناطق خواهد بود.

همچنین طی امروز و فردا در استان‌های ایلام و خوزستان وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

از روز جمعه تا یکشنبه در کل کشور آسمان صاف آرام است و طی دو روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود.

آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد شدید خواهد بود و این وضعیت تا روز جمعه ادامه دارد، بیشینه دمای هوای پایتخت طی دو روز آینده ۳۹ درجه و کمینه آن ۲۴ درجه خواهد بود.