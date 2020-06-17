مصرف آب در شهر قزوین پس از بیماری کرونا ۳۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی سه شنبه شب در جلسه شورای شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد اظهار داشت: برای اصلاح انشعابات آب و فاضلاب به تعداد ۱۷۰۰ فقره در شهر قزوین به ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: مصرف آب در شهر قزوین پس از بیماری کرونا ۳۵ درصد افزایش یافته و اگر اتفاقی برای چاه‌های آب رخ دهد با قطعی آب روبرو خواهیم شد لذا باید ضمن کنترل مصرف برای مواقع اضطراری هم تدبیر کنیم.

مدیرعامل آبفای استان قزوین تصریح کرد: برای پیشگیری از قطع آب در شهر قزوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت تعریف شده که حفر ۲۰ حلقه چاه در شرق شهر قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و انتقال آب از ارنجک به پونک به طول ۶۸۰۰ متر با ۱۲ میلیارد تومان برای تأمین ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب از آن جمله است.

بیرنوندی گفت: در طرح بلند مدت نیز انتقال آب از سد طالقان با ۱,۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که در حال اجراست.

وی اضافه کرد: برای استانداردسازی انشعابات حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ متر عملیات برای اصلاح شبکه توزیع در بافت فرسوده اقدام شده تا بتوان خسارات این بخش را کاهش داد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین یادآور شد: به دلیل حوادث ایجاد شده در شبکه آبفا در بافت فرسوده شهری تاکنون یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده‌ایم و مجموع هزینه پرداخت شده برای اصلاح و پایداری راهبری شبکه آب شرب شهر قزوین ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در شهر قزوین ۱۰ کیلومتر شبکه فاضلاب ایجاد شده و از محل تبصره سه حدود ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به شرکت پرداخت و کمک شده است.

بیرنوندی اظهار داشت: حداکثر آب مورد نیاز در شهر قزوین ۱۶۶۷ لیتر در ثانیه و حداکثر تولید ۱۲۳۰ لیتر در ثانیه و میزان عملکرد ۴۴۶ لیتر در ثانیه است.

وی چند پیشنهاد نیز مطرح کرد و گفت: تسریع در پرداخت خسارت در حفاری‌های شهری، صدور مجوز حفاری در بافت فرسوده به صورت رایگان توسط شهرداری، تسریع در تکمیل طرح‌های خدمات رسان در شهر و تصویب مشارکت مردم در سرمایه گذاری طرح‌های آب و فاضلاب با دریافت حداقل ۳ ریال در طرح آب و ۳ ریال در طرح فاضلاب و تجدید نظر در ساخت واحدهای مسکونی در بافت قدیمی شهر و تکلیفی شدن بهسازی طرح ساخت از پیشنهادهایی است که برای اصلاح امور ارائه می‌شود.

وی از همکاری خوب شهرداری و شورای شهر قزوین در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری تشکر و قدردانی کرد.



