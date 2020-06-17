امکان عضویت در بیمه اجتماعی برای ساکنان شهرهای کم جمعیت اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر رضا عبداللهی شامگاه سهشنبه در نشست خبری که به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه در جامعه روستایی و عشایر کارفرما وجود ندارد و کشاورزان در دوران جوانی و میانسالی کار میکردند اما در زمان پیری و برای روز مبادا حمایت و پشتوانهای نداشتند هدف از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت از این قشر است.
وی افزود: این بیمه با هدف زیر پوشش گرفتن جامعه عشایری و روستایی و بیمه این قشر تشکیل یافت و دولت نیز بهعنوان کارفرما با پرداخت ۲ برابر حق بیمه این صندوق و افراد زیر پوشش را مورد حمایت قرار داده است.
جلوگیری از حاشیه نشینی و مهاجرت جزو اهداف اصلی بیمه اجتماعی است
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل در رابطه با اهداف تأسیس این صندوق اظهار کرد: هدف بیمه این بود که فاصله بین شهر و روستا را از لحاظ در آمدی و توزیع ثروت کمتر کند و با جلوگیری از حاشیه نشینی و مهاجرت در توسعه روستاها نقش اساسی را ایفا کند.
عبداللهی بیان کرد: در آغاز شکلگیری صندوق، جامعه هدف فقط روستاییان و عشایر بودند که در دولت تدبیر و امید کشاورزان غیرساکن روستا نیز به این مجموعه اضافه شدند و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز در سالهای اخیر زیر پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند.
وی در تشریح خدمات و مزایای این صندوق به بیمهشدگان، بیان کرد: بحث بازنشستگی، از کارافتادگی و فوتی از جمله خدمات این صندوق است که در بحث بازنشستگی فرد میتواند با سن ۶۵ سال و سابقه عضویت ۱۵ ساله بازنشسته شود و حقوق بازنشستگی دریافت کند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل افزود: در بحث از کارافتادگی نیز اگر از همان بدو شروع بیمه اگر حادثهای در حین کار اتفاق افتاد از همان روز با تأیید کمیسیون پزشکی میتواند مستمری بگیر این صندوق شود و اگر از کار افتادگی فرد ناشی از کار نباشد باید یکسال از بیمه سپری شود و سال دوم را نیز پرداخت کند تا بتواند از مزایا برخوردار شود.
عبداللهی ادامه داد: در بحث فوتی یا بازماندگان در صورت فوت فرد بیمه شده، به فرد تحت تکفل وی مزایا پرداخت میشود حتی اگر یک سال از زمان بیمه وی سپری شده و سال دوم را واریز کند شامل این مزایا خواهد بود.
۵۶ هزار نفر در استان اردبیل عضو بیمه صندوق روستاییان هستند.
وی اظهار کرد: این بیمه با هدف گسترش عدالت اجتماعی در جامعه تأسیس شده و یک بیمه تجاری نیست و هدف در اصل رفاه و آسایش قشر زحمتکش جامعه است که در حال حاضر طبق آخرین آمار در آذرماه سال ۹۸ در استان اردبیل جامعه مشمول این بیمه به تعداد ۱۸۱ هزار نفر است که به معنای این است که این تعداد جمعیت در روستاها و جامعه عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر عضو هیچ بیمهای نیستند که از این تعداد ۵۶ هزار نفر را صندوق بیمه روستاییان زیر پوشش گرفته و مابقی همچنان فاقد بیمه هستند.
هدفگذاری ۱۰ هزار نفری برای ثبتنام بیمه اجتماعی در سال ۹۹
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل در تشریح برنامههای سال جاری عنوان کرد: ۱۰ هزار نفر برای سال ۹۹ هدفگذاری کردهایم برای زیر پوشش قرار دادن جامه هدف، تا زمانی که محدودیتی در خصوص بیمه اعمال نشده توصیه میشود مردم استان در ثبتنام به این بیمه اقدام کنند، چراکه ۲ برابر حق بیمه توسط دولت برای حمایت از جامعه روستایی و عشایری پرداخت میشود.
عبداللهی از انعقاد قرارداد با جهاد کشاورزی استان در راستای ترویج و توسعه بیمه اجتماعی کشاورزی بین روستاییان و کشاورزان و عشایر خبر داد و گفت: دستور استاندار به فرمانداران صادر شد و سند جامع توسعه بیمه اجتماعی با همکاری فرمانداران و شهرداران تدوین میشود و تفاهمنامههای لازم توسط بیمه اجتماعی با شهرداران و فرمانداران برای توسعه بیمه اجتماعی منعقد خواهد شد.
وی گفت: افراد با شرایط سنی حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال میتوانند در صندوق بیمه ثبتنام کنند و هیچگونه محدودیتی در رابطه با اینکه از یک خانواده چند نفر عضو این صندوق شود، وجود ندارد و همه اعضا میتوانند در بیمه ثبتنام کرده و از مزایای این بیمه استفاده کنند.
در پایان مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل از افتتاح دفاتر کارگزاری بیمه اجتماعی در تمامی شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر استان خبر داد.
نظر شما