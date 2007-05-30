تمام مجتمع های تفریحی سواحل مازندران به مردم واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استانداری مازندران عصر امروز در ششمین جلسه کارگروه شهرسازی و معماری استان در محل استانداری افزود : تمامی وزارتخانه ها و سازمان هایی که دارای مجتمع های تفریحی و رفاهی در حاشیه سواحل هستند باید حداکثر ظرف 10 روز آینده با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نسبت به نقل و انتقال واحدهای خود جهت مبلمان سازی در این محوطه ها اقدام کنند.

روح الله قهرمانی چابک تصریح کرد : دولت با اجرای این مصوبه کمک شایان توجه ای به اقشار آسیب پذیر جامعه کرده و شعار عدالت محوری و محرومیت زدایی را به اجرا در آورده است .

وی در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل شورای مسکن استان ها به دستور رئیس جمهوری خبر داد و اظهار داشت : شورای مسکن مازندران امسال موظف به ساخت 53 هزار و 700 واحد مسکونی برای محرومان و افراد کم درآمد جامعه است .

قهرمانی یادآور شد : استان مازندران، سال گذشته با ساخت 12 هزارو 500 واحد مسکونی در روستاها و دو هزار واحد در شهرهای استان، رتبه اول کشور را در ساخت و ساز واحدهای مسکونی برای افراد به خود اختصاص داد.