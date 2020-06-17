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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

اعلام شد

جدول زمان بندی دروس در ۲۸ خرداد

جدول زمان بندی دروس در ۲۸ خرداد

جدول زمانی پخش زنده دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی از شبکه آموزش در روز یکشنبه ۲۸ خرداد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ٩٩ به شرح زیر اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوم:

ساعت ۱۰:۳۰ تا١١ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ ریاضی پایه١٢ (آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد٩٩) رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ دستور زبان فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:١٠ تا ١۶:۴٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:۴٠ تا ۱۷:۱۰ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

کد مطلب 4951637

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