جدول زمان بندی دروس در ۲۸ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ٩٩ به شرح زیر اعلام شد.
شبکه آموزش:
متوسطه دوم:
ساعت ۱۰:۳۰ تا١١ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ ریاضی پایه١٢ (آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد٩٩) رشتههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ دستور زبان فارسی٣ پایه١٢ تمام رشتهها
ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:١٠ تا ١۶:۴٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:۴٠ تا ۱۷:۱۰ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
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