جدول زمان بندی دروس در ۲۸ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ٩٩ به شرح زیر اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوم:

ساعت ۱۰:۳۰ تا١١ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی



ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ ریاضی پایه١٢ (آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد٩٩) رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ دستور زبان فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی



ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی



ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی



ساعت ١۶:١٠ تا ١۶:۴٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک



ساعت ١۶:۴٠ تا ۱۷:۱۰ درس تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی