کیفیت هوای پایتخت دو روز متوالی ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۹۱ با غالب شدن آلاینده ازن و طی ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

روز گذشته در ساعات میانی روز باز هم هوای تهران مرزهای سلامت را پشت سر گذاشته و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. بدین ترتیب تهران دو روز متوالی هوای ناسالم را گذارند.

آلاینده ازن طی روزهای اخیر باعث کاهش کیفیت هوای پایتخت شده و ۲ روز هوای این شهر را آلوده کرده است.

تا امروز تهرانی‌ها ۷۰ روز هوای سالم، ۱۵ روز هوای پاک و ۵ روز هوای ناسالم را تنفس کرده اند.