  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

در سفری ۲ روزه انجام می‌گیرد؛

افتتاح طرح‌های آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش در خراسان‌شمالی

افتتاح طرح‌های آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش در خراسان‌شمالی

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: وزیر آموزش و پرورش کشور در سفری ۲ روزه به خراسان‌شمالی، چند طرح آموزشی را افتتاح می‌کند.

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش کشور برای بهره برداری از چند طرح آموزشی و ورزش دانش آموزی عصر امروز به خراسان شمالی سفر می‌کند و فردا نیز این سفر ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش در این سفر به شهرستان‌های اسفراین و شیروان نیز خواهد رفت.

وی افزود: افتتاح استخر دانش آموزی اسفراین، افتتاح کارگاه توانبخشی و سالن ورزشی مجتمع آموزشی استثنایی بجنورد از جمله برنامه‌های وزیر در این سفر خواهد بود.

سعیدی کلنگ زنی هنرستان گوهرشاد در شهرستان شیروان را دیگر برنامه وزیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور وزیر و استاندار خراسان شمالی نیز فردا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4951647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها