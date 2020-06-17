عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش کشور برای بهره برداری از چند طرح آموزشی و ورزش دانش آموزی عصر امروز به خراسان شمالی سفر می‌کند و فردا نیز این سفر ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش در این سفر به شهرستان‌های اسفراین و شیروان نیز خواهد رفت.

وی افزود: افتتاح استخر دانش آموزی اسفراین، افتتاح کارگاه توانبخشی و سالن ورزشی مجتمع آموزشی استثنایی بجنورد از جمله برنامه‌های وزیر در این سفر خواهد بود.

سعیدی کلنگ زنی هنرستان گوهرشاد در شهرستان شیروان را دیگر برنامه وزیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور وزیر و استاندار خراسان شمالی نیز فردا برگزار خواهد شد.