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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

کارکنان نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت حقوق خود شدند

کارکنان نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت حقوق خود شدند

اهواز - کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه به‌دلیل تأخیر در پرداخت حقوق خود در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان نیشکر هفت‌تپه شوش برای سومین روز پیاپی در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کرده و خواستار پرداخت حق بیمه، حقوق و رسیدگی به وضعیت شرکت شدند.

هم‌زمان با برگزاری دادگاه متهمان ارزی، این شرکت نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده و دارای مشکلاتی در پرداخت شده است.

برخی کارکنان عقیده دارند پرداخت نشدن حقوق آنها و تأخیر در این مورد نوعی تلاش مالکان شرکت برای اثر گذاشتن بر روند رسیدگی به تخلف مالکان شرکت است.

دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت‌تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از یک ماه گذشته آغاز شد.

مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است.

کد مطلب 4951663

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    نظرات

    • کارشناس IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کارگران عزیزی که کار نمیکنند حق دریافت حقوق نداشته باشند کارخانه ورشکسته ای را دیدم که سه بار به اندازه کل شرکت وام برای پرداخت حقوق کارکنان که کار نمی کردند دریافت کرد و ورشکستکی او در اثر قوانین کار

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