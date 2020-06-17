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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی؛

مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در ورامین برگزار شد

مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در ورامین برگزار شد

ورامین- مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق (ع) در ورامین برگزار شد.

مراسم باشکوه عزاداری سالروز شهادت صادق آل محمد (ع) با حضور حجت الاسلام ابوالقاسم علیزاده، نماینده ولی فقیه در سپاه حفاظت و مردم مؤمن و دوستدار اهل بیت دشت ورامیندر مصلی این شهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت شهروندان و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی آئین‌های ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) این مراسم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

گفتنی است که مردم ولایتمدار ورامین با ارادت قلبی خاصی که به ساحت مقدس حضرت امام صادق (ع) رئیس مکتب شیعی دارند در رثای شهادت جان سوز آن امام معصوم به سوگ نشستند.

کد مطلب 4951664

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