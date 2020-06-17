به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد که با تشدید تنشها میان دو کُره «کیم یئون-چول» ( Kim Yeon-chul) وزیر اتحاد کره جنوبی اعلام کرد کرد که استعفای خود را ارائه کرده است.
بر اساس اعلام یونهاپ، وزیر اتحاد کره جنوبی خود را مقصر تشدید تنشهای اخیر میان دو کشور میداند و به این دلیل استعفای خود را داده است.
این در حالیست که خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) ساعاتی پیش اعلام کرد که کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی مبنی بر اعزام نمایندگان ویژه ای به منظور کاهش تنشها میان دو کشور را رَد کرد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی در این خصوص اعلام کرد که پیونگ یانگ وعده داد تا که نظامیان خود را نیز مجدداً در مناطق مرزی مستقر کند.
خبرگزاری مذکور در این باره گزارش داد: حل بحران کنونی میان کره شمالی و کره جنوبی که در نتیجه بیکفایتی و بیمسئولیتی مقامات کره جنوبی به وجود آمده است، غیرممکن است و تنها زمانی به پایان میرسد که بهای مناسبی برای آن پرداخته شود.
گفتنی است، کره شمالی روز گذشته دفتر ارتباطات دو کشور در مرز با کره جنوبی را منفجر کرد. این اقدام کره شمالی در ادامه تنشهای پیونگ یانگ و سئول انجام شده است.
در همین رابطه کره شمالی با تأیید منفجر کردن دفتر هماهنگی سئول-پیونگیانگ در مرز دو کره از قطع تمامی ارتباطات با کره جنوبی خبر داد.
این در حالی است که «مون جائه این» رئیسجمهور کره جنوبی روز دوشنبه از همسایه شمالی خود خواست تا به تلاشها برای رسیدن به صلح میان دو کشور وفادار بماند.
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