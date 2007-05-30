بیانیه G8 درباره مسئله هسته ای ایران و وضعیت کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه گروه هشت، امروز در نشست غیر رسمی خود در پوتسدام آلمان اعلام کردند که در صورتی که ایران غنی سازی خود را متوقف نکند آنها آماده اعمال تمهیداتی مناسب در برابر تهران هستند.

در بیانیه گروه هشت همچنین با اشاره به گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به توسعه برنامه های هسته ای ایران ابراز تاسف شده و آمده است که اگر ایران به بی اعتنایی خود به درخواست شورای امنیت در رابطه با پایان دادن به برنامه های غنی سازی ادامه دهد گروه اقدامات مناسبی را اتخاذ خواهد کرد.

امروز گروه هشت قرار بود در نشست خود مسئله استقلال کوزوو و موضوع هسته ای ایران را مورد بررسی قرار دهد.

"سرگئی لاوروف " وزیر خارجه روسیه در نشست امروز بر ادامه مذاکرات برای حل مسئله کوزوو تاکید کرد.



لاوروف گفت که سرنوشت صربستان و کوزوو باید با گفتگوهای مستقیم بین مقامهای کوزوو و صربستان کاملاً حل شود و مذاکرات درباره آینده کوزوو هنوز نتیجه نداده است.

چندی پیش آمریکا و اتحادیه اروپا با تنظیم پیش نویش طرحی در شورای امنیت خواستار استقلال کوزوو شدند، این استان خود مختار صربستان از سال 1999 تحت قیمومیت سازمان ملل متحد اداره می شود.



قرار است که شورای امنیت با صدور قطعنامه ای درباره آینده این منطقه که صربستان و روسیه از مخالفین استقلال آن هستند به زودی تصمیم گیری کند.

روسیه تهدید کرده که صدور هر قطعنامه ای را در این باره وتو می کند و این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا با دادن استقلال تحت نظارت به کوزوو موافق هستند.



کوزوو در کانون مذاکرات وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان در نشست امروز بود، قرار است جرج بوش و ولادیمیر پوتین روسای جمهور آمریکا و روسیه نیز در نشست سران این گروه در هفته آینده که از 16 تا 18 خرداد در آلمان برگزار می شود در این باره مذاکره کنند.

امروز وزیران امور خارجه گروه هشت همچنین حمایت خود را از دولت "فواد سنیوره" در لبنان اعلام و مدعی مشروع و دموکراتیک بودن دولت سنیوره شدند.



آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، کانادا، و ژاپن همچنان بر حمایت خود از تشکیل دادگاه ویژه ترور حریری تاکید کردند.

لبنان امروز منتظر تصویب قطعنامه ای الزام آور در شورای امنیت در زمینه تاسیس دادگاهی بین المللی برای محاکمه عاملان قتل رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور است.