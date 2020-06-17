آرد و سوخت موردنیاز عشایر شاهرود تأمین شد/ پیگیری مشکلات عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق عشایری شاهرود ضمن بیان اینکه آرد و سوخت موردنیاز عشایر فاقد دفترچه در شاهرود تأمین شد، اظهار داشت: سوخت موردنیاز عشایر در شرکت‌های تعاونی عشایری این شهرستان توزیع‌شده است.

وی با تأکید بر لزوم اختصاص شناسه ملی برای شرکت‌های تعاونی عشایر این شهرستان بیان کرد: مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نسبت به اصلاح آمار خانوار عشایری اقدامات لازم را انجام دهند.

۹۰۰ خانوار عشایری از سرشماری جامانده‌اند

فرماندار شاهرود با اشاره به اینکه این امر باهدف تحویل سوخت بیشتر به عشایر منطقه در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۸۷ تعداد ۹۲۱ خانوار از این مرحله سرشماری جامانده‌اند.

فخری بابیان اینکه پیگیری برای صدور دفترچه عشایری این خانوار و افزایش خدمات‌دهی به آن‌ها در اولویت اداره کل امور عشایری استان قرار گیرد، افزود: حقوق دامداران عشایری که از این مرحله سرشماری جامانده‌اند ضایع‌شده است.

وی با اشاره به نقش محوری و اثرگذار جامعه عشایری در تولید و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: ارائه خدمات در سطوح گسترده‌تری به این قشر باید در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.