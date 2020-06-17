تفاهم نامه همکاری فرهنگستان علوم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای که با حضور رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، تفاهم نامه‌ای با موضوع گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی با هدف توسعۀ علم و فناوری و ارتقا سطح علمی و فرهنگی کشور در ارتباط با فعالیت‌ها و مأموریت‌های طرفین منعقد شد.

در این جلسه داوری اردکانی توجه به مشکلات و پرداختن به مسائل کشور را ضروری دانست و اظهار داشت: بی توجهی به مشکلات و مسائل مانعی برای توسعه است و با سیاست علم باید بتوانیم نیازهای کشور را مشخص کنیم.

وی افزود: سیاستگذاری علم، هنر ترویج علم، به معنی آشتی دادن علم با جامعه است.

رئیس فرهنگستان علوم ضمن اشاره به پیشنهاد مرکز برای همکاری مشترک با فرهنگستان، بر ضرورت این همکاری تأکید کرد و گفت: وظیفه مرکز تدوین سیاست علم است و فرهنگستان علوم که مجمع ممتازترین دانشمندان این کشور است و می‌تواند و باید مشاور دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سیاستگذاری‌های علم و فناوری و فرهنگ باشد، می‌تواند با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تدوین سیاست علم همکاری کند.

وحید احمدی در ادامه با تشکر از حضور داوری اردکانی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ضمن اشاره به بندهای تفاهم نامه گفت: هر دو مجموعه زمینه‌های فکری و برنامه ریزی بسیار خوبی دارند و با تجربه فرهنگستان و ساختار خوب مرکز کارهای خوبی صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه پیش بینی شده در تفاهم نامه، گفت: باید تلاش کنیم تا مفاد تفاهم نامه اجرایی شود. مشاور وزیر علوم در پایان به اهمیت سیاست علم اشاره کرد و گفت: علم بدون سیاست ابزاری بی اثر است. ما عالمان بزرگی داریم ولی چون سیاست علم نداریم بهره وری مناسب هم نداریم.

در ادامه نشست چند تن از معاونان و رؤسای گروه‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن بیان دغدغه‌هایشان، سؤالاتی مطرح کردند و داوری اردکانی به پرسش‌ها پاسخ داد.

در پایان جلسه تفاهم نامه همکاری به امضای رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور رسید.

گفتنی است این تفاهم نامه در ۱۰ بند با محورهای همکاری مشترک در زمینۀ انجام طرح‌های پژوهشی، همکاری مشترک در زمینۀ ترویج دستاوردهای علمی از طریق انتشار مجلات، کتب و طرح‌ها؛ همکاری مشترک در زمینۀ پیشنهاد داور یا ناظر برای ارزیابی طرح‌ها؛ بهره مندی از ظرفیت علمی و توانمندی استادان و محققان فرهنگستان و مرکز در برگزاری مشترک همایش‌ها، نشست‌های علمی، کرسی‌های نظریه پردازی، میزهای تخصصی و کارگاه‌های تخصصی مرتبط؛ امکان دسترسی و تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی مرتبط؛ همکاری مشترک در زمینۀ شناسایی وضع موجود و روند احتمالی تحولات علم و فناوری در جهان و ایران؛ همکاری مشترک در زمینۀ انتخاب الگوی آینده نگرانه جهت تعیین اولویت‌های ملّی علم و فناوری مبتنی بر نیازهای توسعه کشور؛ همکاری مشترک در زمینۀ تهیه و تدوین سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری کشور؛ همکاری مشترک در زمینۀ پایش و ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشور و همکاری مشترک در زمینۀ ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصیِ مورد نیاز طرفین و … منعفد شده است.