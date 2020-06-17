محمدرضا فلاح نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلات پیش رو و افزایش قابل توجه حجم سفرها، اظهار کرد: در این راستا به تمامی فرمانداران، شهرداران و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده که ضمن آمادگی کامل، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات مدیریتی و عملیاتی از بیست و هفتم خردادماه شروع شده و تا سی ام ادامه دارد، افزود: آماده باش تمامی پایگاههای اورژانس، استقرار و تقویت پایگاههای سیار و ناوگان امدادی در محورهای مواصلاتی البرز پیش بینی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در کنار آماده باش تمامی پایگاههای امداد و نجات و جمعیت هلال احمر و تقویت این مجموعهها، تجهیز راهدارخانهها و فراهم کردن امکانات رفاهی مسافران در راهها از جمله سرویسهای بهداشتی، شرایط اسکان موقت و آماده سازی نمازخانهها مدنظر بوده است.
فلاح نژاد در بخش دیگری با اشاره به اینکه اکیپهای امداد جادهای خودرو در کنار دیگر گروههای امدادی در محورهای مواصلاتی استان مستقر میشوند، افزود: در خصوص نصب علائم هشدار دهنده در محلهای پرخطر جادهای، مسیر رودخانههای استان و همچنین کنار سدها اقدامات لازم دنبال شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در تعطیلات پیش رو پایش مستمر محلهای پرخطر در طول راههای استان و همچنین حریمرودخانه ها انجام میشود، گفت: مردم نیز لازم است از سکونت و استقرار در این نقاط پرخطر پرهیز کرده و هشدارها را جدی بگیرند.
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