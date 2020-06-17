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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۱

نماینده پارلمان عراق:

دخالتهای آمریکا در عراق طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت

دخالتهای آمریکا در عراق طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت

یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف فتح در پارلمان عراق به دخالت های فزاینده واشنگتن در امور داخلی این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد کریم البلداوی نماینده وابسته به ائتلاف فتح اعلام کرد که آمریکا به دخالت های خود در عراق ادامه می دهد.

وی افزود: طرف آمریکایی به دنبال هدف قرار دادن عراق از طریق دخالت در امور داخلی آن و دیدار سفیرش با برخی شخصیت های سیاسی و عشایری است.

نماینده وابسته به ائتلاف فتح تاکید کرد: آمریکا نقش مثبتی در حل مشکلات داخلی عراق ایفا نکرده و عکس آن عمل کرده است.

محمد کریم بیان کرد: دخالت های آمریکا در روزهای آتی افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای آمریکا هیچ موضوع ممنوعه ای وجود ندارد و از همه ابزار و ادوات خود برای تحقق منافش در داخل عراق بهره می گیرد و رایزنی های مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با هدف نگه داشتن نظامیان آمریکایی در عراق است.

کد مطلب 4951717

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