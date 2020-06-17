انبار دارو در اهواز آتش گرفت

ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۲۸ خردادماه جاری، ساعت پنج و ۴۹ دقیقه با تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی خبر آتش‌سوزی انبار دارو در منطقه بلوار نفت شهرستان اهواز اطلاع‌رسانی شد.

وی افزود: آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام و با دود و شعله‌های حریق در انبار دارو مواجه شدند.

قنبری بیان کرد: آتش‌نشانان ایستگاه ۶۶ با ایمن‌سازی محل حادثه و تجهیز خود به دستگاه تنفسی، عملیات اطفای حریق را انجام دادند و از گسترش شعله‌های حریق جلوگیری کردند.

به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، دلیل وقوع حریق توسط کارشناسان سازمان، اتصال برق کولر گزارش شده است.