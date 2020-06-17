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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

به‌دلیل اتصال برق؛

انبار دارو در اهواز آتش گرفت

انبار دارو در اهواز آتش گرفت

اهواز- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: انبار دارو در بلوار نفت شهرستان اهواز به‌دلیل اتصال برق دچار آتش‌سوزی و با تلاش همه‌جانبه آتش‌نشانان شعله‌های حریق مهار شد.

ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۲۸ خردادماه جاری، ساعت پنج و ۴۹ دقیقه با تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی خبر آتش‌سوزی انبار دارو در منطقه بلوار نفت شهرستان اهواز اطلاع‌رسانی شد.

وی افزود: آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام و با دود و شعله‌های حریق در انبار دارو مواجه شدند.

قنبری بیان کرد: آتش‌نشانان ایستگاه ۶۶ با ایمن‌سازی محل حادثه و تجهیز خود به دستگاه تنفسی، عملیات اطفای حریق را انجام دادند و از گسترش شعله‌های حریق جلوگیری کردند.

به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، دلیل وقوع حریق توسط کارشناسان سازمان، اتصال برق کولر گزارش شده است.

کد مطلب 4951733

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