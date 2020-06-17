به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین مجمع عمومی دوسالانه جامعه اسلامی مهندسین با رعایت پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا فردا (پنجشنبه ۲۹ خرداد) به صورت مجازی برگزار می‌شود.

همچنین غلامحسین نجابت از سوی هیئت رئیسه مجمع به عنوان رئیس ستاد انتخابات این کنگره انتخاب شده است و سایر اعضای مجمع که توسط استان‌ها معرفی شده و به تأیید رسیده اند نیز با استفاده از یک سامانه مجازی در این مجمع حضور خواهند داشت.

گفتنی است گزارش عملکرد دو سال اخیر جامعه مهندسین توسط محمدرضا باهنر دبیرکل این حزب در این کنگره ارائه می‌شود.