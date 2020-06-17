به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، وزارت دادگستری آمریکا در راستای تلاش برای جلوگیری از انتشار کتاب «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی این کشور شکایتی تنظیم کرده و قرار است آنرا در دادگاه پیگیری کند.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، کاخ سفید مدعی است که این کتاب حاوی اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه است و انتشار آن ضمن مغایرت با تعهدات مشاور سابق امنیت ملی دولت ممکن است امنیت ملی را به خطر بیاندازند.
در بخشی از این دادخواست آمده است که شورای امنیت ملی آمریکا قسمتهایی از نسخه خطی موجود از کتاب بولتون را حاوی اطلاعات طبقه بندی شده تشخیص داده و تاکید دارد که این کتاب با وضعیت موجود نباید به صورت عمومی منتشر شود.
کتاب مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در حالی قرار است ۲۳ ژوئن منتشر شود که دونالد ترامپ پیشتر نسبت به انتشار آن هشدار داده و گفته بود کلیه سخنانی که وی با نزدیکانش داشته ماهیت محرمانه داشته و نباید در قالب نوشتار در اختیار عموم قرار گیرد.
گفته میشود که در این کتاب ۶۰۰ صفحهای با عنوان «در آن اتاق اتفاق افتاد؛ خاطرهای از کاخ سفید» به ابعاد تازهای از برخی موضوعات حساس و جنجال برانگیز نظیر ماجرای اوکراینگِیت که روند استیضاح دونالد ترامپ را کلید زد، پرداخته شده است.
سیمون اند شوستر ناشر این کتاب پیشتر اعلام کرده بود که مراحل نهایی چاپ «در آن اتاق اتفاق افتاد؛ خاطرهای از کاخ سفید» به اتمام رسیده و این کتاب برای انتشار آماده شده است.
ناشر کتاب جان بولتون یادآوری کرد که این اثر شرح مختصری از روند تصمیمگیریهای ناسازگار و پراکنده دونالد ترامپ را ارائه میکند.
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