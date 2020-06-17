طبری جعبه سیاه بسیاری از فسادها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم علیزاده صبح چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی و طلبه ورامین که در مصلی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص رسالت روحانیت نکات زیادی قابل بیان است که اولین مبنا تعلیم و تربیت است که در قرآن نیز این ۲ عنصر کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
علیزاده گفت: تعلیم آموزش و یاد دادن است، اما تربیت چیزی بالاتر است و رابطه تعلیم و تربیت بسیار تنگاتنگ و هر کدام مقدمه دیگری است چرا که تعلیم مقدمهای برای تربیت محسوب میشود و در حوزههای علمیه روحانیون تعلیم میبینند برای تربیت و بشر باید یاد بگیرد که در حوزههای مختلف الهی بیاندیشد و عمل کند.
وی با بیان اینکه تمام کسانی که در مکتب امام صادق (ع) بودند نیز ظرفیت عمل به دانشی که تحت تعلیم آن بودند را نداشتند، افزود: برخی از این افراد در مقابل امام قرار گرفتند مذهب و فرقه جدید راه انداختند و برای جامعه اسلامی و بشر معضل شدند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درود خدا بر روحانیونی که با شجاعت و بصیرت در گذر تاریخ از جان گذشتند و اگر جوانان را برای جبهههای جنگ تشویق میکردند، خودشان در صف مقدم قرار داشتند و در زمان دفاع مقدس هم بودند این بزرگان مثل سردار سلیمانی که از جان گذشته و برای خدمت ساخته شده بود.
علیزاده اظهار کرد: دومین مبنای رسالت شاگردان مکتب امام صادق بصیرتافزایی است و اگر به بصیرتافزایی نرسیم و فقط در حوزه علم و عقل بمانیم، راهگشا نخواهد بود و باید بگوییم که بصیرت فقط از مجرای علم حاصل نمیشود چرا که برخی عالمان را داریم که بصیرت ندارند.
وی با اشاره به ماجرای دستگیری طبری، عنوان کرد: این شخص جعبه سیاه بسیاری از فسادها است و طبق فرمایش و تاکید امام راحل که میفرمودند؛ «حواستان به نفوذیهای دشمن باشد»،باید گرگها و موریانههای اطراف را شناسایی کنیم چرا که برخی نفوذیها شبیه گرگ هستند که تکلیفمان با آنها مشخص است، اما توجه اصلیمان باید به موریانهها باشد که بیصدا تخریب میکنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه حرکت بسیار خوب و امیدبخشی در قوه قضائیه آغاز شده است، گفت: شناسایی این فرد توسط قوه قضائیه بسیار خوب بود چرا که این فرد با جلب اطمینان بزرگان توانسته این خطاها را انجام دهد و باید این افراد از صحنه خارج شوند.
به گفته وی، آرزوی تمام انبیا برپایی نظام سیاسی مبتنی بر دین بوده است و اکنون جمهوری اسلامی نعمت الهی در اختیار ما است و بسیاری از گرفتاریهای ما بر اثر بیبصیرتی است و بصیرت در مکتب اولیا حاصل میشود، لذا پیشنهاد ما این است کسی که میخواهد مدیریت کند باید نهجالبلاغه و نسخههای امیرالمومنین (ع) را که نه تنها برای ایران بلکه برای دنیا کاربرد دارد را فرا بگیرد.
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