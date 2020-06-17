فعالان اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه معارفه کامران کارگر به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت در حال حاضر حمایت از تولید، تأمین بازار داخلی و تلاش برای ارتقای صادرات است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و برای کمک به حل مشکلات آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مسئولیت‌های دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار بالاست و اتفاقاً با توجه به تجارب همکاران ما و آقای کارگر توقعات بالایی از آنها داریم و امیدوارم شرایط برای بهبود خدمت رسانی فراهم شود.

شرایط امروز سخت‌تر از شرایط جنگ تحمیلی است

کامران کارگر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، گفت: وضعیت امروز ما بسیار سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی است از این رو باید حساسیت بالایی برای انجام وظایف خود داشته باشیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت رفته و اولویت‌های تعریف شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، تولید و صادرات، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که زمینه برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و اتکای کشور به توانمندی‌های داخلی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت، چرخ اقتصاد کشور در حال چرخیدن است و خوشبختانه صادرات کالای ایرانی در حال انجام است، ادامه داد: ما امسال باید برنامه جهش تولید را محقق کنیم و طبیعی است که راه ایجاد اشتغال پایدار نیز از تولید می‌گذرد از این رو از تمامی همکارانم تقاضا دارم اولویت کاری خود را در این حوزه تعریف کنند تا بتوانیم از این برهه حساس سربلند بیرون بیاییم.

کارگر تاکید کرد: مشکلات موجود نمی‌تواند مانعی برای حرکت ما ایجاد کند همان طور که در این مدت با وجود بحران‌های فراوان و مشکلات در تأمین ارز، همه تلاش خود را به کار بستیم تا مانع از بروز اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای مورد نیاز بازار شویم.

وی تاکید کرد: امیدوارم تمامی همکاران با حساسیت ارتباط با سایر دستگاه‌ها تعامل داشته باشند تا بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن و بدرستی انجام دهیم.