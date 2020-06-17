فرشته صبری در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهی و احیای پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر خبر داد و گفت: در راستای حفظ و نگهداری و همچنین استفاده شهروندان از این اماکن ساماندهی و احیای پارک‌ها و بوستان‌های مشگین شهر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به‌دلایل مختلف پارک‌ها و بوستان‌ها مورد کم توجهی قرار گرفته است، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده با واگذاری حوزه فضای سبز شهری به بخش خصوصی و با مشارکت شهرداری، پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر ساماندهی و احیا می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشگین شهر با اشاره به این‌که با شروع شدن فصل گرما مسافرت گردشگران به مشگین شهر افزایش خواهد یافت لذا در این راستا زیباسازی شهر و رسیدگی به بخش فضای سبز از اولویت‌های شهرداری قرار گرفته تا چهره‌ای زیبا از شهر تاریخی مشگین شهر را در هم‌وطنان و مسافران این شهر به یادگار گذاریم.

صبری با اشاره وجود بوستان‌های ولایت، سبلان، افقهی و چند بوستان کوچک دیگر در مشگین شهر، افزود: عملیات چمن‌زنی و حاشیه‌زنی فضای سبز و درختان، اصلاح رفیوژها، رنگ‌آمیزی جداول و مبلمان پارکی، رفع علف‌های هرز و زوائد بصری از جمله اقدامات لازم در زمینه ساماندهی و احیای پارک‌ها و بوستان‌های مشگین شهر خواهد بود.

وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه محافظت از فضای سبز با شروع فصل تابستان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که هزینه ایجاد فضای سبز و نگهداری آن برای شهرداری بالا بوده و تخریب و عدم توجه به این اماکن موجب دوباره کاری و بار مضاعف مالی به شهرداری مشگین شهر خواهد بود.