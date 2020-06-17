به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نکوئیان اظهار داشت: پیرو موضوع شکایت جامعه بزرگ صیادان منطقه کنارک و زرآباد مبنی بر صید غیرقانونی ترال در ساعات پایانی شب توسط کشتی‌های ترال، دادستانی وارد عمل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک افزود: این کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌های دریانوردی خود وارد محدوده ۱۲ مایل می‌شدند.

وی تصریح کرد: پس از چند شبانه روز تشدید مراقب و نظارت‌ها، مستندات قطعی مبنی بر ورود غیرقانونی کشتی‌ها به محدوده ممنوعه جمع آوری و دستور توقیف دو کشتی ترال صادر شد.

نکوئیان بیان کرد: برخلاف شرایط نامناسب دریا، پرسنل جان برکف نیروی دریایی سپاه در شب گذشته موفق به توقیف کشتی‌ها شده و این دو کشتی هم اکنون در اسکله چابهار توقیف هستند.

وی تصریح کرد: رصد سایر کشتی‌های ترال حاضر در منطقه نیز کماکان ادامه دارد و در صورت ورود آنها به محدوده ۱۲ مایل نسبت به توقیف آنها نیز اقدام خواهد شد.