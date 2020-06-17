به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، موج دوم شیوع کرونا در چین که این‌ بار پایتخت این کشور را هدف قرار داده است، موجب لغو بیش از هزار پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه‌های پکن شد.

بر اساس اعلام این رسانه، ۲ فرودگاه مهم پایتخت چین امروز چهارشنبه از لغو بیش از هزار پرواز خبردادند و علت آن‌را اوج‌گیری شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ در پکن اعلام کرده‌ اند.

دو نشریه «مردم» و «چاینا دیلی» با انتشار گزارش‌هایی در این خصوص اعلام کردند که در مجموع هزار و ۲۲۵ پرواز ورودی و خروجی از ۲ فرودگاه پکن به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده‌اند. به نوشته این نشریات، پروازهای لغو شده تقریبا ۷۰ درصد پروازهای پیش‌بینی شده برای روز چهارشنبه را تشکیل می دادند.

این در حالیست که پکن دیروز سه شنبه از بیست و یک میلیون شهروند ساکن در پایتخت خواسته بود تا ضمن حفظ تدابیر پیشگیرانه معمول در دوران شیوع کرونا از انجام سفرهای غیرضروری به خارج از شهر خودداری کنند.

مسئولان شهری در پایتخت چین همچنین برای جلوگیری از شیوع مجدد بیماری همه‌گیر کووید۱۹ باردیگر مدارس و مراکز آموزشی را تعطیل کرده‌اند.

دیگر شهرها و استان‌های چین نیز برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس مسافرانی ورودی از پایتخت را به مدت ۱۴ روز در قرنطینه قرار می دهند.