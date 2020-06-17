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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان:

۲۶ هزار دقیقه برنامه مرتبط با کرونا در شبکه کردستان پخش شد

۲۶ هزار دقیقه برنامه مرتبط با کرونا در شبکه کردستان پخش شد

سنندج - مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از تهیه تولید و پخش بیش از ۲۶ هزار دقیقه برنامه مرتبط با کرونا در دو بخش صدا و سیمای مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبدالملکی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا کردستان که با حضور حریرچی معاون کل وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان با هدف اطلاع رسانی و همچنین کمک به مقابله با ویروس کرونا از بدو ورود این ویروس به استان اقدامات و برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: در بخش سیما در مجموع بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دقیقه برنامه تخصصی مرتبط با ویروس کرونا تهیه، تولید و پخش شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان به تهیه و پخش ۱۲ هزار ۳۰۰ دقیقه برنامه در صدای مرکز کردستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه صدای مرکز کردستان یکی از برترین شبکه های استانی است و میزان جذب مخاطب برنامه‌های صدا در کردستان بیش از میانگین کشوری است.

وی به فعالیت‌های صورت گرفته در بخش خبری شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه خبر نیز مسائل کرونا و اخبار مرتبط با آن در اولویت قرار گرفته و با نیت اطلاع رسانی همکاری بسیار خوبی با متولیان امر صورت گرفته است.

عبدالملکی با اشاره به راه اندازی برنامه های تخصصی در دو بخش صدا و سیمای مرکز کردستان، افزود: برنامه تخصصی سیمای سلامت با اولویت پوشش فعالیت ها و اقدامات مختلف استان و مقابله با ویروس کرونا راه اندازی شده و با همکاری مستمر و گسترده با دانشگاه علوم پزشکی در حوزه اطلاع رسانی فعالیت های خوبی را دنبال کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان ضمن تاکید بر لزوم اعمال محدودیت های جدی در سطح استان، عنوان کرد: باید قبول کرد که نوع اطلاع رسانی بعد از گذشت یک زمان برای مردم تکراری خواهد شد و به همین دلیل نیاز هست که سایر ادارات و سازمانهای دولتی در این بخش اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به نبود اعتبار لازم در راستای تهیه و تولید برنامه های بیشتر در حوزه کرونا در کردستان، بیان کرد: شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان تاکنون تنها از محل اعتبارات داخلی خود برنامه‌های مختلفی را در راستای مقابله با کرونا تهیه و پخش کرده است ولی ما این آمادگی را داریم که در صورت اختصاص ردیف های اعتباری فعالیت‌های بهتری را در این بخش دنبال کنیم.

کد مطلب 4951770

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