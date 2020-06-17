افزایش اختیارات استانی برای مقابله با ویروس کرونا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان کردستان که با حضور معاون کل وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نیازهای ضروری در راستای مقابله عملی با ویروس کرونا در استانها لزوم افزایش اختیارات استانی است.

وی ادامه داد: نیاز است که ستاد ملی مقابله با کرونا اختیارات بیشتری را برای استانهای درگیر در نظر گرفته تا این استان‌ها بتوانند در صورت نیاز از این اختیارات در راستای مقابله عملی تر با ویروس کرونا استفاده کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت قرمز این استان در بخش ویروس کرونا، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح استان صورت گرفته ولی حجم بیماری بسیار بالاست و نیاز هست که به صورت ویژه زیرساخت‌های استان در حوزه بهداشت و درمان مورد حمایت وزارتخانه قرار گیرد.

وی با تاکید بر تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری استان کردستان برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: انتظار داریم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش حمایت های ویژه ای از استان کردستان داشته باشد.

خوش اقبال با اشاره به اقدامات خوب رسانه ای در استان کردستان در راستای اطلاع رسانی به مردم، گفت: خوشبختانه شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان و دیگر رسانه‌های استان همکاری و تعامل بسیار خوبی با ستاد استانی مقابله با کرونا داشته اند.

وی به وضعیت شهرستان سنندج در خصوص شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت این شهر به شدت نگران کننده است و با توجه به سفر معاون درمان وزیر بهداشت در هفته گذشته و سفر دکتر حریرچی معاون کل وزیر در روز جاری انتظار داریم که حمایت‌های ویژه‌ای از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سنندج صورت گیرد.