همکاری بهتر مردم تنها راهکار مقابله عملی با ویروس کرونا است

به به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر امروز چهارشنبه در بدو ورود به استان کردستان از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ویژه بستری بیماران کرونایی در شهرستان سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدمت‌رسانی به آنها قرار گرفت.

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت همراه ضمن ارزیابی خدمات رسانی کادر درمان به بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های سنندج و بازدید از بخش‌های آی‌سی‌یو و بخش اورژانس بیمارستان، پرونده بیماران را بررسی و از تلاش مدافعان سلامت در ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی از کادر بهداشت و درمان قدردانی کردند.

وی در حاشیه این بازدید با حضور در سنندج با اشاره به سیر صعودی بیماری کرونا طی چند روز اخیر در این شهر، اظهار کرد: نیازمند تلاش و همکاری مردم در زمینه کاهش بیماری هستیم.

حریرچی با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اطلاع‌رسانی برای ادامه کمپین در خانه بمانیم باید در راستای اهداف مبارزه با کرونا قرار گیرد، افزود: هماهنگی و عزم و اراده ملی و مسئولان در این شرایط بحرانی بسیار ضروری است و مردم در این شرایط سخت نهایت همکاری با سیستم بهداشت و درمان را داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم رعایت اصول بهداشتی توسط همگان، افزود: باتوجه به اعلام وضعیت قرمز کرونا در کردستان از شهروندان خواستاریم حتی‌الامکان از تجمع و رفت‌وآمدهای غیر ضروری خودداری کنند.

معاون کل وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی از تغییر باورهای برخی از مردم در مورد ویروس کرونا و عادی انگاشتن آن، بر لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل تاکید کرد و گفت: این تصور که ویروس کرونا ضعیف شده است را از خود دور کنید چراکه این بیماری قطعا در فصل تابستان هم ادامه دارد و در هر شرایطی باید آماده مقابله با آن باشیم.

حریرچی با بیان اینکه عملکرد سیستم بهداشتی و درمانی کردستان در زمینه بیماریابی، و مقابله با کرونا ستودنی است، عنوان کرد: اگر مردم همکاری کنند شاهد همه‌گیری بیماری کرونا نخواهیم بود.