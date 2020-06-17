۲۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضایی ظهر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران آخرین آمار شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان را تا ظهر امروز اعلام کرد.

وی ضمن اشاره به روند رو به رشد شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان، عنوان کرد: ۲۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون در استان شناسایی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش شمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۵۴۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی بیشترین بیماران بستری شده در استان کردستان را مربوط به شهرستان سنندج دانست و عنوان کرد: در حال حاضر در بیمارستان توحید ۲۴۲ نفر، بیمارستان بعثت ۷۰ نفر و بیمارستان کوثر سنندج ۹۵ نفر بستری هستند.

رضایی ضمن اشاره به وضعیت بستری بیماران کرونایی در سایر شهرستان‌های استان کردستان، یادآور شد: بیمارستان امام خمینی سقز ۲۲ نفر، بوعلی مریوان ۲۵ نفر، فجر مریوان ۲۴ نفر، شهید بهشتی قروه ۱۳ نفر، امام حسین بیجار هشت نفر، بیمارستان سینای کامیاران ۹ نفر، بیمارستان امام خمینی (ره) در دیواندره ۹ نفر، صلاح‌الدین بانه ۲ نفر، شهید چمران در سروآباد ۲ نفر و در بیمارستان رازی بانه ۲۳ نفر بستری هستند.

وی عنوان کرد: اکنون ۷۵ بیمار مبتلا به کرونا در کردستان در بخش ویژه (آی. سی.یو) بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان آمار فوت‌شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون را ۲۲۱ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۴۹ نفر در سقز، ۶۵ نفر در سنندج، ۲۱ نفر در قروه، ۲۱ نفر در بانه، در مریوان ۱۵ نفر، ۱۴ نفر در بیجار، ۲۱ نفر در کامیاران، ۱۰ نفر در دیواندره و پنج نفر در دهگلان جان باختند که همه موارد به‌صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط دفن شده‌اند.

وی خطاب به شهروندان کردستانی، اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینه را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید، در غیر این‌صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.