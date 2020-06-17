به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن درباره صحبت هایی که از جدایی اش در پایان این فصل از پرسپولیس می شود، به زبان فارسی گفت: می ترسم فارسی صحبت کنم و یک کلمه اشتباه بگویم ولی اشکال ندارد! به خاطر کرونا دیر به تمرین آمدم ولی خدا را شکر در نهایت به تمرین اضافه شدم.

هافبک عراقی پرسپولیس ادامه داد: الان سه، چهار روز است که تمرین می کنم. ان شاءالله چهارمین قهرمانی را کسب کنیم. ۱۰ اختلاف امتیاز - با تیم دوم جدول در لیگ برتر - داریم ولی فوتبال سخت است و چیزی مشخص نیست بخصوص در لیگ ایران که کار سخت است. ان شاءالله هم در جام حذفی قهرمان شویم و هم در آسیا صعود کنیم.

بشار رسن که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد، تاکید کرد: هواداران هم در خیابان و هم اینستاگرام از من می پرسند می مانی یا نه. دوست دارم بمانم ولی نمی دانم چه می شود. فعلاً منتظرم این فصل تمام شود. هر بازیکنی در پرسپولیس پیشنهاد داخلی و خارجی دارد. این طبیعی است.

هافبک پرسپولیس در پایان گفت: تمام تمرکزم روی ۹ بازی باقیمانده لیگ، ۲ بازی جام حذفی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است. هواداران پرسپولیس خیلی مرا تشویق کردند. من در طول سه سال حضورم در ایران بازیکن حرفه ای تری شدم.