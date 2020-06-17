  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

بشار رسن:

در پرسپولیس حرفه‌ای تر شدم/ دوست دارم بمانم اما نمی‌دانم چه میشود

در پرسپولیس حرفه‌ای تر شدم/ دوست دارم بمانم اما نمی‌دانم چه میشود

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: دوست دارم در پرسپولیس بمانم ولی منتظرم این فصل تمام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن درباره صحبت هایی که از جدایی اش در پایان این فصل از پرسپولیس می شود، به زبان فارسی گفت: می ترسم فارسی صحبت کنم و یک کلمه اشتباه بگویم ولی اشکال ندارد! به خاطر کرونا دیر به تمرین آمدم ولی خدا را شکر در نهایت به تمرین اضافه شدم.

هافبک عراقی پرسپولیس ادامه داد: الان سه، چهار روز است که تمرین می کنم. ان شاءالله چهارمین قهرمانی را کسب کنیم. ۱۰ اختلاف امتیاز - با تیم دوم جدول در لیگ برتر - داریم ولی فوتبال سخت است و چیزی مشخص نیست بخصوص در لیگ ایران که کار سخت است. ان شاءالله هم در جام حذفی قهرمان شویم و هم در آسیا صعود کنیم.

بشار رسن که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد، تاکید کرد: هواداران هم در خیابان و هم اینستاگرام از من می پرسند می مانی یا نه. دوست دارم بمانم ولی نمی دانم چه می شود. فعلاً منتظرم این فصل تمام شود. هر بازیکنی در پرسپولیس پیشنهاد داخلی و خارجی دارد. این طبیعی است.

هافبک پرسپولیس در پایان گفت: تمام تمرکزم روی ۹ بازی باقیمانده لیگ، ۲ بازی جام حذفی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است. هواداران پرسپولیس خیلی مرا تشویق کردند. من در طول سه سال حضورم در ایران بازیکن حرفه ای تری شدم.

کد مطلب 4951815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها