ویژه مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) به صورت مجازی برگزار شد

حجت الاسلام محمد داداش زاده با تسلیت سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز مراسم ویژه شهادت حضرت امام صادق (ع) در شهرستان‌های شاهین دژ، چالدران، چایپاره، شوط و نیز شهرهایی که وضعیت سفید به لحاظ شیوع ویروس کرونا دارند با رعایت فاصله اجتماعی برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت امام صادق (ع) به صورت مجازی عنوان کرد: در این ویژه برنامه‌ها علما در خصوص زندگی، سیره و شخصیت آن امام همام در فضای مجازی سخنرانی کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه امام صادق (ع) حق بزرگی بر گردن ما شیعیان دارند و به طور قطع و یقین مکتب فکری و فرهنگی شیعه مدیون مجاهدت‌های ایشان است افزود: دوران ۳۴ ساله امامت امام صادق (ع)، عصر شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السلام بود، آن حضرت در این دوران از درگیری بنی امیه و بنی عباس و اشتغال آنها به خودشان استفاده کرده و با توجه به نیاز شدید جامعه آن زمان و آماده بودن زمینه اجتماعی، با ایجاد یک حوزه وسیع علمی و دینی، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه‌های مختلف علمی و مذهبی پرداختند.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) شیخ الائمه هستند، از ائمه دیگر عمری طولانی داشته و ۶۵ ساله بود که از دنیا رحلت فرمودند، عمر نسبتاً طولانی آن حضرت و اختلاف بین امویان و عباسیان با یکدیگر فرصت مناسبی برای امام به وجود آورد که به تعلیم و تربیت و تأسیس حوزه علمی عظیمی بپردازد.

حجت‌الاسلام داداش زاده بیان کرد: امام ششم خدمات زیادی را برای اعتلای دین اسلام و جوامع اسلامی ارائه دادند به طوری که علما و دانشمندان شیعی و غیر شیعی نام آن حضرت را در کتب و آثار خود ذکر کرده‌اند. ایشان برای زنده نگه داشتن مکتب تشیع به معنای واقعی کلمه تلاش زیادی کرده‌اند بطوری که ابهامات و شبهات را پاسخ می‌دادند تا در مسیر راه نبوت و امامت و راه راستینی که به حکومت ولی‌عصر (عج) منتهی شود ابهامات از مسلمانان فاصله بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: اگر پیامبر (ص) علت ایجاد اسلام و امام حسین (ع) علت بقای اسلام و استحکام ریشه‌های درخت اسلام با خون خودشان بودند، امام جعفرصادق (ع) هم علت نشر اسلام بود که توانست فرهنگ اصیل و ناب را بین همه اعم از مسلمانان و حتی مادیگراها نشر دهند.

امام صادق (ع) بر اثر توطئه شوم منصور عباسی در ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری مسموم و در ۶۵ سالگی به شهادت رسیده و در جنت البقیع مدینه به خاک سپرده شد.