18 میلیون سهم در بازار بورس کرج داد و ستد شد

به گزارش مهر ، در بین سهام معامله شده ، شرکت های پتروشیمی اصفهان با یک میلیون و 771 هزار و 104 سهم ، چادرملو با یک میلیون و 26 هزار و 303 سهم و بانک پارسیان با 778 هزار و 156 سهم بیشترین حجم خرید را به خود اختصاص دادند .

شرکت های سایپا با چهار میلیون و 739 هزار و 619 سهم ، صنایع ملی مس با یک میلیون و 128 هزار و 790 سهم و فولاد مبارکه اصفهان با 499 هزار و 357 سهم بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص دادند .

در این هفته با ورود سهامداران جدید به بازار بورس کرج 72 کد جدید ایجاد شد و کرج رتبه دوم تالارهای منطقه ای را از آن خود کرد .