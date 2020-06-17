مطالبات شهرداری ها تا ریال آخر از دولت وصول شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر چهارشنبه در گردهمایی شهرداران استان خراسان جنوبی که در شهرستان فردوس برگزار شد با بیان اینکه در معرفی شهرها ضعیف عمل کرده ایم، افزود: شوراهای شهر برخی موضوعات و مشکلات شهری مانند زمین وقفی را با توافق با سازمان اوقاف و امور خیریه رفع کنند.

وی بر احصاء تجارب موفق شهرداران و به اشتراک گذاشتن آنها بین شهرداری‌ها تاکید و گفت: باید تجارب شهرداری‌های موفق را از نزدیک ملاحظه کرد و از آنها استفاده کرد.

معاون عمرانی وزیر کشور از همکاری این نهاد با شهرداری‌های استان خبر داد و افزود: شهرداری‌ها باید روی پای خود بایستند و قوی شوند و باید از ظرفیت‌های منطقه و شهرهای خود نهایت استفاده را ببرند.

وی عنوان کرد: ما آمادگی کامل را داریم تا در قالب تعریف پروژه‌های در دست احداث نهایت همکاری را انجام دهیم تا این پروژه‌ها تا پایان دولت به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه از پروژه هایی که دارای طرح و برنامه باشند در قالب طرح ۱۴۰۰ حمایت می کنیم ،عنوان کرد: در این راستا شهرداران شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت می توانند یک پروژه را تعریف کنند.

وی با بیان اینکه علی رغم تحریم ها و مشکلاتی از جمله سیل و زلزله که در کشور داشتیم اما از بسیاری کشورهایی که ادعا داشته اند بهتر عمل کرده ایم، تصریح کرد: ۴۰ هزار پروژه زودبازده را شروع کردیم که ۳۰ هزار پروژه تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

جمالی نژاد اضافه کرد: یک تفاهم نامه هم بین استانداری خراسان جنوبی و سازمان شهرداری‌های کشور در جهت ارتقا و تقویت خدمات رسانی و عمرانی شهرداری‌های استان خراسان جنوبی امضا می‌شود.