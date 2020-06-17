سرانه فضای سبز خراسان جنوبی به ۸.۵ متر مربع افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حلاج مقدم ظهر چهارشنبه در نشست کاری شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان گفت: یکی از مهمترین اتفاقات یک سال گذشته این بود که با پیگیری‌های شخص استاندار، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان تخصیص یافت.

وی ادامه داد: این اعتبار در زمینه احداث و تکمیل ۲۹ پارک و تفرجگاه و طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری در سطح شهرهای استان به شهرداری‌ها تزریق شد.

به گفته وی؛ با تکمیل این طرح، سرانه فضای سبز استان از ۶.۳ مترمربع موجود به ۸.۵ مترمربع می‌رسد که رقم قابل توجهی است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری به توجه ویژه استاندار به ایجاد کمربندهای سبز و درختکاری در ورودی‌های شهرها اشاره کرد و گفت: در راستای پویش درختکاری و برای اجرای این طرح‌ها طی ۳-۴ ماه اخیر ۹۶۶۰۰ اصله نهال کاشته شد.

حلاج مقدم تأکید کرد: اجرای کمربند سبز، فضای سبز شهرهای استان را ۲۵ هکتار افزایش داد.

وی گفت: در سال ۹۷ حجم اعتبارات شهرداری‌های استان ۲۶۴ میلیارد تومان بود که این رقم با ۶۳ درصد رشد به ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی؛ سرانه هر شهروند هم استانی در سال ۹۷ به میزان ۵۳۰ هزار تومان بوده که این رقم با رشد قابل توجهی به ۹۵۴ هزار تومان رسیده اما با این وجود باز هم نصف سرانه شهری در دیگر مناطق کشور است.

نیاز تجهیزاتی شهرداری‌های استان

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی در ادامه از نیاز شهرداری‌های استان به تعویض ماشین آلات خدماتی و عمرانی گفت و خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ با پیگیری‌های استاندار ۱۸ دستگاه بکهولودر به شهرداری‌ها تخصیص یافت که با ۲ دستگاه بکهو لودر سهمیه استان از محل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، آمار قابل توجهی بود.

وی به تهیه ۷ طرح سرمایه گذاری در شهرداری‌های استان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها سال گذشته در راستای درآمدزایی شهرداری‌ها تدوین شد و کارگروه سرمایه گذاری کشور ابلاغ شد.

به گفته وی؛ سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها ۱۵ میلیارد تومان است که از این رقم تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شده است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری خراسان جنوبی به تازه تأسیس بودن برخی شهرداری‌های استان اشاره کرد و یادآور شد: از مجموع ۵۸۶ پروژه مصوب سفرهای استاندار به مناطق مختلف استان، ۳۱۳ مصوبه به منظور تکمیل زیرساخت‌های شهری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

حلاج مقدم در تشریح مهمترین برنامه‌های سال ۹۹ شهرداری‌ها گفت: توسعه معابر و پارک‌های خطی، توسعه و تجهیز پارک‌های بانوان، تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی، پیگیری برای تخصیص تسهیلات قرض الحسنه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور اجرای پروژه‌های خاص با هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، توسعه سطح زیر کشت گیاهان متناسب با اقلیم منطقه، مدیریت پسماند و کمک به پروژه‌های محله محور در بافت‌های حاشیه‌ای و محلات بازآفرینی شهری از برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.

وی درخواست تأمین ناوگان خدماتی عمرانی، تجهیز پارک‌های در حال احداث در سطح شهرها، جداسازی آب فضای سبز از آب شهری را به عنوان درخواست‌های استان از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استان خراسان جنوبی را در اولویت برنامه‌های پرداخت تسهیلات بدون محدودیت در تعداد و سقف پرداخت قرار دهد.