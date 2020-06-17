پذیرش ۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ بهبودی ۲۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیست و هشتم خردادماه، ۲۲ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکلات حاد تنفسی پذیرش شدند.
وی افزود: ۱۸ نفر از این تعداد در بیمارستانهای قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز، با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۱ نفر از بیمارانی که طی روزهای متمادی بستری بودند پس از بهبودی ترخیص شدند.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری بوده که حال حدود ۳۵ نفر آنها وخیم است.
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