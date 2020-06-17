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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد؛

پذیرش ۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ بهبودی ۲۱ نفر

پذیرش ۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ بهبودی ۲۱ نفر

قم - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از پذیرش ۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ۱۸ نفر از این افراد در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیست و هشتم خردادماه، ۲۲ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکلات حاد تنفسی پذیرش شدند.

وی افزود: ۱۸ نفر از این تعداد در بیمارستان‌های قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز، با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: در شبانه روز گذشته، ۲۱ نفر از بیمارانی که طی روزهای متمادی بستری بودند پس از بهبودی ترخیص شدند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر مشکوک و محتمل به کرونا در قم بستری بوده که حال حدود ۳۵ نفر آنها وخیم است.

کد مطلب 4951834

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