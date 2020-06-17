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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۴۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

۲۴۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های زنجان بستری هستند

۲۴۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های زنجان بستری هستند

زنجان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۲۹۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۳ نفر به تعداد افراد مبتلا به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای یک‌هزار و ۳۴۳ نفر در استان براساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

وی افزود: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۴۵ نفر در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه ۲۴۹ بیمار هم در استان بستری هستند، گفت: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز یک‌هزار و ۹۰ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 4951863

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